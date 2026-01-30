Генсек ООН Гутерриш: к Крыму и Донбассу нельзя применить право на самоопределение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что принцип самоопределения народов неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом, в отличие от Гренландии. По его словам, в данном случае преобладает принцип территориальной целостности. В МИД России назвали заявление Гутерриша «диким», а депутаты обвинили генсека в политической конъюнктурности и нарушении Устава ООН.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим, в отличие от Гренландии.
«После очень тщательного рассмотрения нашим Управлением по правовым вопросам мы пришли к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом», — приводит РИА Новости его заявление.
Он указал, что в данном случае преобладает ~принцип территориальной целостности.~
«Уходили от ответа “как ужи”.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Российская Федерация обратилась в ООН с запросом о признании права народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение по аналогии с Гренландией.
«Запросили, считает ли Антониу Гутерриш, что в Уставе ООН важна только территориальная целостность, а не право наций на самоопределение и другие принципы, включая суверенное равенство государств? Они уходили от ответа “как ужи”, пытались, и выскальзывали, и постоянно как-то неуклюже отвечали на наши запросы», — отметил Лавров в интервью турецким СМИ.
Глава российской дипломатии отметил, что после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении взять под контроль Гренландию, в ООН заявили о праве на самоопределение этой территории, которая входит в состав Дании. При этом аргументы России в ситуации с Донбассом и Крымом игнорировались.
Схожая ситуация в прошлом была и с отделением Косово, добавил Сергей Лавров.
«И то, и другое — и суверенитет, и право на самоопределение, как сказал (представитель генсека ООН Стефан) Дюжаррик, зафиксированы в Уставе ООН» — подчеркнул глава МИД России.
Лавров напомнил, что ~Запад проигнорировал право на самоопределение жителей Крыма~, несмотря на проведенный там референдум.
«Устав ООН — не меню для выбора».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление главы ООН по самоопределению Донбасса и Крыма «диким».
«К каким только диким выводам не приходил Секретариат ООН в последнее время», — написала она в своем Telegram-канале.
В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что такая двойственная позиция ООН является провокационной, так как в 2014 году Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел мирно и спокойно.
«Ни одного выстрела. Все в порядке было. Все равно, они же не признают это самоопределение», — отметила Журова.
Она добавила, что такие заявления о самоопределении Крыма и Донбасса связаны со стремлением Запада ослабить Россию «любыми способами».
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале отметил, что заявление генсека ООН, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом, являются «крайне опасным прецедентом».
«Устав ООН — не меню для выбора. Его главный постулат гарантирует равенство всех суверенных наций без исключения. И в праве на самоопределение в том числе», — отметил Слуцкий.
«Ущербное заявление».
Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что вынося такие определения ООН игнорирует международное право, а генсек организации должен подать в отставку.
«После таких слов генсеку ООН Антониу Гутерришу надо подавать в отставку. Признав, что одни народы имеют право на самоопределение, а другие лишены этого права, он фактически нарушил Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, основополагающие документы международного права», — приводит его слова ТАСС.
Гутерриш своим заявлением показал, что при принятии решений он руководствуется своей политической зависимостью, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.
«Генсек ООН Антониу Гутерриш такими ущербными заявлениями нарушает не только права жителей Крыма и Донбасса, но и разрушает основные международные принципы свобод человека, воочию всему миру показывая свою конъюнктурность и внешнюю зависимость в принятии подобных решений», — цитирует политика ТАСС.
Шеремет заявил, что подобными заявлениями Гутерриш дискредитирует ООН, созданную «мудрыми предшественниками как международный институт», который должен отстаивать основополагающие принципы справедливости всех жителей планеты.
Схожую точку зрения выразил и сенатор Константин Косачев.
«Господин Гутерриш с его юридической службой, отказывая Крыму и Донбассу в праве на самоопределение, пользуется лакунами в Уставе ООН. А точнее — злоупотребляет ими в политических целях», — написал Косачев в Telegram-канале.
Он добавил, что такая позиция «недостойна духа и буквы Устава».