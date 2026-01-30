Ричмонд
Депутат Рады Евтушок: на Украине думают о принудительной эвакуации из Киева

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Власти Украины рассматривают вопрос принудительной эвакуации жителей Киева и других населенных пунктов страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок.

Источник: AP 2024

«Насколько мне известно, стоит вопрос в центральных органах исполнительной власти про определенное отселение и механизмы его реализации. Но все зависит, насколько я понимаю, от того, что будет дальше. Может встать вопрос про эвакуацию из столицы. И не только из столицы», — сказал он в видеоинтервью изданию «Новости Live».

Парламентарий в то же время заявил про провальную подготовку к зиме, а также про «украденные деньги» на этом фоне.

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно осуществляются многочасовые отключения электричества. По признанию властей, в украинской столице наблюдается самая сложная ситуация. Проблемы с электроснабжением в городе и столичном регионе начались в конце 2025 года из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов оставалась без отопления. По причине проблем с электричеством приостанавливают работу супермаркеты, кафе и рестораны. В этой связи жители Деснянского района Киева выходили на митинг и перекрывали дорогу в знак протеста против отсутствия в домах электроэнергии и отопления.