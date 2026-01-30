Депутат Рады Евтушок: на Украине думают о принудительной эвакуации из Киева

В настоящее время на Украине введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Во всех регионах страны ежедневно осуществляются многочасовые отключения электричества. По признанию властей, в украинской столице наблюдается самая сложная ситуация. Проблемы с электроснабжением в городе и столичном регионе начались в конце 2025 года из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов оставалась без отопления. По причине проблем с электричеством приостанавливают работу супермаркеты, кафе и рестораны. В этой связи жители Деснянского района Киева выходили на митинг и перекрывали дорогу в знак протеста против отсутствия в домах электроэнергии и отопления.