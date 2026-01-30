Захарова: бессмысленная русофобия дорого обходится Молдавии

По ее оценке, «на этом фоне экономика республики буквально летит в пропасть, катастрофически растет дефицит торгового баланса». Официальный представитель МИД РФ привела данные молдавского бюро статистики, по которым с января по ноябрь 2025 года импорт в Молдавии увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, поставки из стран ЕС увеличились почти на треть, а экспорт вырос чуть больше чем на 4%. «Рынок ЕС давно поделен и все что им нужно — это освоить новые рынки сбыта собственной продукции, а уж точно не пустить на собственные рынки потенциальных конкурентов, а от перспективных и динамично растущих рынков стран СНГ молдавское руководство отказывается, перекрывает кислород своим производителям», — объяснила Захарова.