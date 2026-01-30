Захарова: бессмысленная русофобия дорого обходится Молдавии

«К сожалению, Молдова стала очередным примером того, что русофобия — это дорого и бессмысленно. Это разрушение, саморазрушение, это буквально дорога в никуда», — заявила дипломат на брифинге.
Она обратила внимание, что власти в Кишиневе «продолжают проводить антироссийский курс и используют соответствующую риторику». Для примера Захарова привела слова президента Молдавии Майи Санду, что «некое вмешательство России в электоральные процессы Республики в течение предыдущих двух лет якобы имело одну цель — захватить парламент страны, установить подконтрольное Кремлю правительство, уничтожить демократию, втянуть в свою сферу влияния, использовать против Украины и против Европы». «Как обычно, конечно, никаких доказательств, только пустые русофобские лозунги», — заметила официальный представитель МИД РФ. Дипломат обратила внимание на то, что «в самой Молдавии выступление главы государства назвали лицемерием, отмечалось, что в нем не было сказано ни слова о национальных интересах республики, ее бедственном социально-экономическом состоянии, положении средств массовой информации (а это абсолютная цензура), ситуации с правами человека».
По мнению Захаровой, президент Молдавии «озвучивает то, что хотят слышать европейские элиты, которые ей за это и платят и за что, видимо, готовы этот кредит продлевать». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что «реальный результат реализации в Молдавии так называемого европейского — по сути, антироссийского — проекта Брюссель предпочитает не выпячивать».
«А делают они, потому что оказалось это разрушительным для Молдавии. За время правления прозападных сил страна буквально превратилась в нищее полицейское государство», — констатировала дипломат. В качестве примера она привела действия официального Кишинева «по буквально удушению Гагаузии и лишению ее автономного статуса». Глава автономии Евгения Гуцул приговорена к семи годам заключения, бывший председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов — к 12 годам лишения свободы. «На прошлой неделе молдавские власти фактически сорвали запланированные на 22 марта выборы в гагаузский парламент, когда высшая судебная палата Кишинева приостановила полномочия некоторых избирательных комиссий Гагаузии. Своими действиями власти не только усугубляют дефицит доверия со стороны молдавских граждан, но и подрывают основы отношений между центральными и региональными властями, еще больше поляризирует и без того расколотое молдавское общество», — считает Захарова.
Экономика летит в пропасть
По ее оценке, «на этом фоне экономика республики буквально летит в пропасть, катастрофически растет дефицит торгового баланса». Официальный представитель МИД РФ привела данные молдавского бюро статистики, по которым с января по ноябрь 2025 года импорт в Молдавии увеличился почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, поставки из стран ЕС увеличились почти на треть, а экспорт вырос чуть больше чем на 4%. «Рынок ЕС давно поделен и все что им нужно — это освоить новые рынки сбыта собственной продукции, а уж точно не пустить на собственные рынки потенциальных конкурентов, а от перспективных и динамично растущих рынков стран СНГ молдавское руководство отказывается, перекрывает кислород своим производителям», — объяснила Захарова.
Она также обратила внимание на сложности Молдавии в энергетическом секторе, когда с 2024 года тарифы на электроэнергию для населения увеличились на 70 процентов, с 2021 года — на 150 процентов. «Несмотря на стремление властей расширить внутреннюю генерацию на основе возобновляемых источников энергии, Молдавия не располагает достаточными средствами для финансирования таких проектов. Ключевой донор Кишинева, Евросоюз, не заинтересован в создании условий для достижения страной энергонезависимости», — подчеркнула дипломат. «При этом в Кишиневе с гордостью заявляют, что больше не зависят от российского газа», — добавила она.