Агрессия против Ирана получит решительный ответ, заявил Пезешкиан

Ранее в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
«Мы никоим образом не приемлем войну, однако любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ», — приводит слова Пезешкиана официальный сайт президента исламской республики.
