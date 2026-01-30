Ричмонд
Агрессия против Ирана получит решительный ответ, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 30 янв — РИА Новости. Любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Ранее в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

«Мы никоим образом не приемлем войну, однако любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ», — приводит слова Пезешкиана официальный сайт президента исламской республики.

