Политолог спрогнозировал итоги выборов в США для партии Трампа

По мнению эксперта, администрации Белого дома следует срочно принимать антикризисные решения, так как история с расстрелами протестующих в Миннесоте уже негативно отразилась на рейтингах Республиканской партии и американского лидера Дональда Трампа. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что президент страны уже был вынужден уступить ряду требований демократов, чтобы повысить рейтинги.