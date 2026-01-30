Политолог спрогнозировал итоги выборов в США для партии Трампа

По мнению эксперта, администрации Белого дома следует срочно принимать антикризисные решения, так как история с расстрелами протестующих в Миннесоте уже негативно отразилась на рейтингах Республиканской партии и американского лидера Дональда Трампа. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что президент страны уже был вынужден уступить ряду требований демократов, чтобы повысить рейтинги.
«Трампу пришлось сменить руководство Иммиграционной полиции, договориться с [губернатором Миннесоты Тимом] Уолцем о расследовании и пообещать вывести ICE из Миннесоты. Это был вынужденный и важный компромисс», — уточнил эксперт.
Аналитик добавил, что администрация Белого дома официально так и не извинилась за чрезмерное насилие во время рейдов силовых ведомств против мигрантов. По словам политолога, это неизбежно сыграет против республиканцев на выборах.
Напомним, в штате Миннесота с начала января не утихают массовые протесты. Активисты выходят на митинги после двух убийств граждан во время рейдов по выявлению иностранцев, незаконно находящихся в стране.