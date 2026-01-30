Ричмонд
ЕС готов и дальше потакать Зеленскому, заявила Захарова

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о дорожной карте Евросоюза по финансированию и развитию Украины, отметила, что верхушка ЕС готова и дальше потакать погрязшему в коррупции режиму Зеленского.

Источник: © РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что на встрече лидеров ЕС 22 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины. В ней Брюссель принимает все требования Украины: 800 миллиардов долларов для Украины, ускоренное вступление в ЕС к 2027 году, дальнейшая помощь до 2040 года.

«Есэовская верхушка, как вы видите, настроена и далее во всем потакать погрязшему в масштабной коррупции неонацистского режима Зеленского. Линия Брюсселя на использование Украины в качестве антироссийского плацдарма, идущего в разрез с интересами простых европейцев, остается, видимо, единственным нарративом на сегодняшний день», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что в этом тандеме каждый друг-друга развивает — Зеленский рассказывает Европе как нужно развиваться с точки зрения Украина, а Западная Европа рассказывает Зеленскому о развитии со своей точки зрения.

