«Есэовская верхушка, как вы видите, настроена и далее во всем потакать погрязшему в масштабной коррупции неонацистского режима Зеленского. Линия Брюсселя на использование Украины в качестве антироссийского плацдарма, идущего в разрез с интересами простых европейцев, остается, видимо, единственным нарративом на сегодняшний день», — сказала она в ходе брифинга.