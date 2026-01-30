Полковник Ходаренок: перемирие РФ и Украины не продержится и недели из-за Киева

Москва согласилась на неделю воздержаться от ударов по Киеву, подтвердили в Кремле, не уточнив, однако, идет ли речь об «энергетическом перемирии» или о любых атаках на Украину. С просьбой временно прекратить удары к Владимиру Путину ранее обратился Дональд Трамп. В Киеве при этом заявили, что прямой договоренности с Москвой у них нет, однако при посредничестве США создана «возможность» взаимно остановить атаки по энергетике. Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привезти и почему неделя — это слишком короткий срок для Киева, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.