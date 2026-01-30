Полковник Ходаренок: перемирие РФ и Украины не продержится и недели из-за Киева

Москва согласилась на неделю воздержаться от ударов по Киеву, подтвердили в Кремле, не уточнив, однако, идет ли речь об «энергетическом перемирии» или о любых атаках на Украину. С просьбой временно прекратить удары к Владимиру Путину ранее обратился Дональд Трамп. В Киеве при этом заявили, что прямой договоренности с Москвой у них нет, однако при посредничестве США создана «возможность» взаимно остановить атаки по энергетике. Кому выгодно это перемирие, к чему оно может привезти и почему неделя — это слишком короткий срок для Киева, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.
Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить удары по Киеву, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о приостановке атак до 1 февраля — даты, на которую запланирован новый раунд российско-украинских переговоров в Абу-Даби.
«Президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
~На вопрос, согласился ли Кремль выполнить эту просьбу, он ответил словами: «Да, разумеется, было личное обращение президента Трампа»~. При этом Песков не уточнил, идет ли речь об отказе от всех ударов или только о так называемом «энергетическом перемирии».
Сам Трамп ранее объявил, что «лично попросил Путина не стрелять по Киеву и другим городам в течение недели», и тот «согласился это сделать».
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прямых переговоров и договоренностей об энергетическом перемирии между Киевом и Москвой не было, однако при посредничестве американской стороны была достигнута такая «возможность».
«Это возможность, а не договоренность Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, — мы не будем бить по их энергетике», — пояснил Зеленский.
Украинское министерство энергетики уже подтвердило, что в ночь на 30 января ударов по энергообъектам страны зафиксировано не было, — ни одной атаки не упомянуто в ежедневной сводке ведомства.
Опыт перемирий.
Весной прошлого года Россия уже объявляла 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики. Тогда считалось, что его соблюдение Киевом могло бы стать шагом к долгосрочному прекращению огня. Однако перемирие продержалось недолго: Вооруженные силы Украины за относительно короткий срок нарушили мораторий 136 раз.
Как свидетельствует опыт ведения вооруженных конфликтов, кратковременные перемирия редко приводят к долговременным и положительным результатам. К примеру, все прекращения огня в ходе Первой чеченской кампании приводили только к одному — противник приходил в себя, перегруппировывался, пополнял запасы материальных средств и с новыми силами приступал к продолжению боевых действий.
Кому нужно перемирие?
С одной стороны, согласно всем правилам военного искусства, решение разгромить противника должно быть бесповоротным и безостановочно доведено до конца. И в этой части прекращение ударов по Украине у ряда экспертов вызвало разочарование.
Однако, по данным военного ведомства России на декабрь 2025-го, ~на Украине уже выведено из строя более 70% ТЭЦ и около 40% ГЭС~. За январь ситуация для энергетического комплекса страны существенно ухудшилась.
Не будет преувеличением сказать, что катастрофа в сфере жилищно-коммунального хозяйства в крупных украинских городах-миллионниках уже произошла, а усиливающиеся морозы резко увеличат масштабы этого бедствия, размах которого в полной мере еще не осознается даже на Украине. ~Так что неделя энергетического перемирия мало что даст украинским ремонтным бригадам в плане восстановления энерго- и водоснабжения~.
Ситуация усугубляется и тем, что значительная часть энергетического комплекса Украины построена по советским стандартам и технологиям, и утраченное не восстановить в полной мере с помощью поставок с Запада. Так что вполне возможно, что весной этого года предстоит, если так можно сказать, «капитальный ремонт» украинских городов с заменой всех инженерных сетей.
К этому следует приплюсовать практически перманентную недоговороспособность украинской стороны. Энергетическое перемирие нарушалось и ранее, и уже нарушается сейчас. К примеру, в ночь на 30 января украинские дроны атаковали пять регионов России: Брянскую, Ростовскую, Астраханскую и Курскую области, а также Крым.
Так что вполне возможно, что мораторий о приостановке ударов по энергетике обеих стран не продержится и недели, и в очередной раз это произойдет по вине Киева.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),