Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине.

Источник: Reuters

«Три задачи для министра обороны (Украины Михаила — ред.) Федорова — закрытие неба, разобраться с вопросом “бусификации” (насильственной мобилизации — ред.), поставить точку в нерешенных вопросах по контрактной армии», — сказал Зеленский в ходе общения с украинской прессой.

Фрагмент его заявления публикует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.