Россия примет все меры для защиты судов под ее флагом, заявила Захарова

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия примет все доступные меры защиты, если будут нарушаться нормы международного права в отношении судов под ее флагом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Если будут нарушаться нормы международного права в отношении судов под нашим флагом, Россия предпримет все доступные меры для их защиты», — сказала Захарова в ходе брифинга.

