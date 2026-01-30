ВСУ усилили атаки по гражданскому населению, заявил МИД

«Период проходивших с 23 по 24 января в Абу-Даби переговоров в формате Россия — США — Украина по урегулированию украинского кризиса. После них ВСУ усилили преднамеренные атаки по гражданскому населению, по мирному населению, в том числе по машинам скорой помощи», — сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошли
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.