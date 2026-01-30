Ричмонд
Зеленский признал отсутствие ударов по энергосистеме Украины

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский признал отсутствие ударов по энергетической системе Украины в ночь на 30 января.

Источник: Reuters

«За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам», — написал Зеленский в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.

