ЕС молчаливо согласен с действиями властей Молдавии, считает Додон

«У граждан Молдавии складывается впечатление, что Брюссель в курсе всех злоупотреблений со стороны правящей партии и президента страны, но предпочитает стратегическое молчание. Такая позиция ЕС усилила скептицизм молдавских граждан по отношению к европейскому курсу и подорвала доверие к декларируемым ценностям и реформам», — отмечается в тексте заявления, который Додон опубликовал в своем Telegram-канале.
Экс-президент также раскритиковал состояние демократических институтов в Молдавии, связав его с действиями властей. «Закрытие средств массовой информации, снятие с выборов электоральных конкурентов, аресты или вынужденные отставки прокуроров — вот как сегодня выглядит “европейская демократия” в Молдове», — сказал Додон.
При этом он призвал европейские структуры изменить подход к взаимодействию с Кишиневом. «Политическим лидерам и институтам ЕС необходимо вести диалог не только с действующей властью, но и с другой частью молдавского общества, которая пользуется широкой поддержкой внутри страны», — подчеркнул лидер молдавских социалистов.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное — на прошедшем в октябре 2024 года года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против −49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два — в России.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.