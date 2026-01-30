Ричмонд
Молдавия переживает тяжелый период из-за бедности и долгов, заявил Додон

КИШИНЁВ, 30 янв — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон заявил в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), что республика переживает один из самых тяжёлых периодов в своей истории на фоне роста бедности, долгов и стагнации экономики.

Источник: Sputnik

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

«За последние пять лет социально-экономическая ситуация в Молдавии резко ухудшилась. Сегодня уровень бедности в стране достиг 33,6%. Это означает, что почти каждый третий гражданин едва сводит концы с концами», — говорится в тексте доклада, который Додон разместил в своём Telegram-канале.

Лидер молдавских социалистов отметил, что при действующей власти тарифы на электроэнергию и газ выросли в 4 раза с 2020 года, а экономический рост в 2024 году составил лишь 0,1%. «Это должно было бы стать поводом для стыда для власти, но их единственный аргумент — война на Украине. Реальные причины — некомпетентность и безответственность самой власти», — подчеркнул политик.

Додон также обратил внимание на рост внешнего долга страны, который, по его данным, к июню 2025 года превысил 11,6 миллиардов долларов, что составляет около 60,6% валового внутреннего продукта Молдавии. Он отметил, что республика входит в число стран с самыми высокими темпами демографического спада, поскольку население массово покидает страну из-за ухудшения условий жизни.

Ранее Национальное бюро статистики Молдавии сообщило, что дефицит торгового баланса Молдавии за январь-ноябрь 2025 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 6,39 миллиарда долларов.

