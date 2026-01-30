Молдавия переживает тяжелый период из-за бедности и долгов, заявил Додон

Лидер молдавских социалистов отметил, что при действующей власти тарифы на электроэнергию и газ выросли в 4 раза с 2020 года, а экономический рост в 2024 году составил лишь 0,1%. «Это должно было бы стать поводом для стыда для власти, но их единственный аргумент — война на Украине. Реальные причины — некомпетентность и безответственность самой власти», — подчеркнул политик.