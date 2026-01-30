Jerusalem Post: Рубио запретил иранским чиновникам и их семьям въезд в США

Государственный департамент в четверг в соцсети Х подтвердил эту информацию, говорится в статье.
Поскольку народ Ирана продолжает бороться за свои основные права, Рубио на этой неделе предпринял действия, чтобы лишить иранских высокопоставленных чиновников и членов их семей права находиться в США.
Ведомство пояснило, что «те, кто наживается на жестоком угнетении иранского народа режимом, не могут пользоваться преимуществами» американской иммиграционной системы. Никаких подробностей о том, когда вступят в силу новые меры и кого они затронут, Госдеп не сообщил.
«Семьи представителей иранской элиты живут в роскоши в США, в то время как их народ подвергается массовым убийствам. Больше такое не пройдет», — написал в своем аккаунте в соцсети Х постпред США при ООН Майк Уолтц. Джейсон Бродский, директор по политике американской неправительственной организации UANI, тоже приветствовал этот «важный шаг», за который UANI «давно выступала».