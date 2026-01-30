Jerusalem Post: Рубио запретил иранским чиновникам и их семьям въезд в США

«Семьи представителей иранской элиты живут в роскоши в США, в то время как их народ подвергается массовым убийствам. Больше такое не пройдет», — написал в своем аккаунте в соцсети Х постпред США при ООН Майк Уолтц. Джейсон Бродский, директор по политике американской неправительственной организации UANI, тоже приветствовал этот «важный шаг», за который UANI «давно выступала».