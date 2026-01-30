Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова: на каких условиях РФ продлит энергетическое перемирие

Продление паузы в процессе нанесения ударов по энергетическим объектам Украины возможно, но при соблюдении Украиной нескольких условий: результативные переговоры по урегулированию конфликта и отказ Киева в период перемирия от выпадов против России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Все зависит от того, как пройдут переговоры. А также от того, как будет вести себя Украина в этот период», — уточнила собеседница «Ленты.ру». Она добавила, что если Киев во время перерыва будет атаковать Россию, то это будет воспринято негативно.

По мнению парламентария, прекращение огня до 1 февраля станет для Украины экзаменом на готовность придерживаться договоренностей.

Журова подчеркнула, что от Киева ожидается, что он не будет использовать в свою пользу жест доброй воли России. Она выразила надежду, что Украина продемонстрирует Трампу, что способна поддерживать режим прекращения огня.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва сделает перерыв в ударах по Украине до 1 февраля, чтобы создать благоприятную обстановку для проведения переговоров.