Журова: на каких условиях РФ продлит энергетическое перемирие

«Все зависит от того, как пройдут переговоры. А также от того, как будет вести себя Украина в этот период», — уточнила собеседница «Ленты.ру». Она добавила, что если Киев во время перерыва будет атаковать Россию, то это будет воспринято негативно.
По мнению парламентария, прекращение огня до 1 февраля станет для Украины экзаменом на готовность придерживаться договоренностей.
Журова подчеркнула, что от Киева ожидается, что он не будет использовать в свою пользу жест доброй воли России. Она выразила надежду, что Украина продемонстрирует Трампу, что способна поддерживать режим прекращения огня.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва сделает перерыв в ударах по Украине до 1 февраля, чтобы создать благоприятную обстановку для проведения переговоров.