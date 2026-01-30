Зеленский: не отдадим Донбасс и ЗАЭС без боя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам и не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС «без боя». Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России. Он также подтвердил, что Москва согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе американского лидера Дональда Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам по вопросам статуса Донбасса и Запорожской атомной электростанции.
«Мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант — это формула “стоим, где стоим”, — приводит слова Зеленского издание “Страна.ua”.
Он отметил, что такие компромиссы приведут к нарушению территориальной целостности.
Зеленский также сообщил, что решения по вопросу территорий сейчас нет, а США предлагают создать в Донбассе свободную экономическую зону, «но вопрос контроля должен быть справедливым».
Кроме того, Зеленский заявил, что хочет подписать гарантии безопасности до финального решения о завершении конфликта. Он отметил, что ~просто декларации европейцев о готовности ввести войска в Украину недостаточно~, поскольку парламенты этих стран ее не утвердили.
Также Зеленский раскритиковал партнеров за задержку с поставками ПВО, из-за чего, по его словам, на Украине начались проблемы со светом. По его словам, США не поставили в оговоренный срок ракеты, потому что Европа их вовремя не оплатила.
Высказался Зеленский и о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я публично приглашаю Путина в Киев, если он, конечно, посмеет», — сказал украинский президент, уточнив, что в Москве он с Путиным встречаться не готов.
Собираются атаковать ЗАЭС?
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 января прокомментировал заявление Зеленского.
«Здесь один вопрос — означает ли это, что киевский режим собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию? И собирается ли он атаковать атомную электростанцию?» — задался вопросами Песков на брифинге для прессы.
Он напомнил, что ~Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем России.~
«Что касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя. И здесь больше вряд ли стоит что-то добавлять», — резюмировал Песков.
Песков также подтвердил слова Зеленского о том, что Россия ~согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля для создания благоприятных условий для переговоров~. По словам представителя Кремля, об этом российского лидера лично попросил президент США Дональд Трамп.
Песков прокомментировал отказ Зеленского приезжать в Москву для встречи с Путиным и напомнил, что президент Украины сам заявил о намерении встретиться с президентом России.
«Инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ на это президент Путин ему ответил, что да, мы готовы, но только в Москве. Вот здесь очень важно это помнить», — сказал он.
Территориальный вопрос.
30 января постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что компромиссное решение по территориальному вопросу может быть достигнуто в ближайшее время.
«Я думаю, что в ближайшие недели и дни мы узнаем, смогут ли стороны прийти к соглашению по территориям или нет», — сказал Уитакер в эфире телеканала Newsmax.
24 января в Абу-Даби прошли переговоры России, Украины и США, ключевой темой которых стал территориальный вопрос.
«Этот вопрос остается самым сложным», — заявил ТАСС дипломатический источник, близкий к ходу консультаций.
Зеленский не раз уже называл статус Запорожской АЭС одной из «красных линий» для Киева наряду с темой территорий и предлагал разделить контроль над объектом между Украиной и США.