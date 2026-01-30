Зеленский: не отдадим Донбасс и ЗАЭС без боя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к компромиссам и не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС «без боя». Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России. Он также подтвердил, что Москва согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе американского лидера Дональда Трампа.