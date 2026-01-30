Ричмонд
Танкер, арестованный французскими ВМС, не связан с Россией, заявил МИД

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Арестованный французскими ВМС танкер Grinch не имеет какой-либо связи с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага. Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал сообщение о задержании танкера.

«Что касается упомянутого вами танкера, то по имеющимся в открытых источниках сведениях, у него отсутствует какая-либо связь с нашей страной… Экипаж, насколько известно, состоит из граждан Индии… Что касается груза, то я не знаю, кому он принадлежит и кто является его владельцем. Таким образом, у задержанного суда действительно отсутствует какая-либо связь с нашей страной», — сказала она в ходе брифинга.

