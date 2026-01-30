Путин подписал закон о реструктуризации выплат Беларуси по российским кредитам

Президентом России Владимиром Путиным подписан закон, которым ратифицируется соглашение между правительствами России и Беларуси об изменении условий отдельных межправительственных соглашений в сфере кредитного сотрудничества, пишет БелТА.
Закон опубликовал российский официальный интернет-портал правовой информации. Документ подписали в июне 2025-го сначала в Минске, а затем в Москве. Его положения определяют отсрочку платежей Беларуси по российским государственным кредитам.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Госдумой был одобрен законопроект о ратификации соглашения между правительствами России и Беларуси касаемо изменений условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений. Тогда же сообщалось, что положения соглашения являются конфиденциальными.
При этом замглавы Минфина России Владимир Колычев сообщал, что соглашение предусматривает перенос выплаты платежей белорусской стороной по российским госкредитам. В частности, реструктуризацией предусмотрен перенос платежей в погашение основного долга по российским госкредитам равномерно на период с 2032 по 2037 годы.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал, что делать с деньгами: «Копить, чтобы мертвым грузом лежали даже на счетах в банке, не надо».
Еще белорусский лидер сделал заявление о зарплатах белорусов.