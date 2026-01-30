Захарова: ЕС требует закрыть российские СМИ в Сербии

«Зачем они требуют от Сербии или от других стран закрыть СМИ, российские или еще какие-то? Для того, чтобы сделать эту страну более уязвимой, для того, чтобы не было альтернативных источников информации, для того, чтобы страна пользовалась, например, только западными СМИ, а соответственно, была бы уязвима», — сказала она.
Дипломат добавила, что сегодня СМИ на Западе становятся «рупором западных спецслужб, раскачивают обстановку в той или иной стране, служат способом реализации цветных революций или смены режима». «Вот только для этого нужно закрыть СМИ, чтобы сделать страну, в частности Сербию, у которой этих СМИ не будет, более уязвимой», — резюмировала она.