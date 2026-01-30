Над Черным морем зафиксировали два самолета-разведчика НАТО

Британский самолет-разведчик вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Уоддингтон, совершил полет над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего залетел в воздушное пространство над Черным морем и пролетел мимо Крымского полуострова.
В свою очередь, американский разведывательный противолодочный самолет вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла (остров Сицилия), пролетел над территорией Греции, Болгарии и Румынии. Затем Boeing P-8A Poseidon зашел в черноморское воздушное пространство и патрулирует территорию в направлении Новороссийска.
По состоянию на 16:10 мск оба самолета еще находятся в акватории Черного моря.