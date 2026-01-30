Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Черным морем зафиксировали два самолета-разведчика НАТО

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon находятся в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: RAF

Британский самолет-разведчик вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Уоддингтон, совершил полет над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, после чего залетел в воздушное пространство над Черным морем и пролетел мимо Крымского полуострова.

В свою очередь, американский разведывательный противолодочный самолет вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла (остров Сицилия), пролетел над территорией Греции, Болгарии и Румынии. Затем Boeing P-8A Poseidon зашел в черноморское воздушное пространство и патрулирует территорию в направлении Новороссийска.

По состоянию на 16:10 мск оба самолета еще находятся в акватории Черного моря.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше