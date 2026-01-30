Ричмонд
Политолог объяснил, почему Зеленский боится сдавать Донбасс

Украинский президент Владимир Зеленский не соглашается на территориальные уступки России, а также не дает согласие на передачу Запорожской атомной электростанции по двум причинам: опасается преследования бандеровцев и рассчитывает на поддержку Европы. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник NEWS.ru напомнил, что Зеленский не просто отказывается от сдачи Донбасса и ЗАЭС, он открыто говорит, что Киев будет продолжать за них бороться. По мнению Дандыкина, заявление украинского президента свидетельствует, что он еще уверен, что его поддерживают европейские союзники, и надеется, что Украину примут в Евросоюз, хотя часть лидеров Европы уже открыто говорит, что это не произойдет.

«К тому же украинский президент боится отступать от этих территорий: его местные бандеровцы за это удавят, что даже британская охрана не спасет», — добавил Дандыкин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал высказывание Зеленского о готовности вступать в «бой» за ЗАЭС и Донбасс. Пресс-секретарь Путина уточнил, что станция и так находится под контролем России, а Донбасс — исторически российская территория.

Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
