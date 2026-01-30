Собеседник NEWS.ru напомнил, что Зеленский не просто отказывается от сдачи Донбасса и ЗАЭС, он открыто говорит, что Киев будет продолжать за них бороться. По мнению Дандыкина, заявление украинского президента свидетельствует, что он еще уверен, что его поддерживают европейские союзники, и надеется, что Украину примут в Евросоюз, хотя часть лидеров Европы уже открыто говорит, что это не произойдет.