Собеседник NEWS.ru напомнил, что Зеленский не просто отказывается от сдачи Донбасса и ЗАЭС, он открыто говорит, что Киев будет продолжать за них бороться. По мнению Дандыкина, заявление украинского президента свидетельствует, что он еще уверен, что его поддерживают европейские союзники, и надеется, что Украину примут в Евросоюз, хотя часть лидеров Европы уже открыто говорит, что это не произойдет.
«К тому же украинский президент боится отступать от этих территорий: его местные бандеровцы за это удавят, что даже британская охрана не спасет», — добавил Дандыкин.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал высказывание Зеленского о готовности вступать в «бой» за ЗАЭС и Донбасс. Пресс-секретарь Путина уточнил, что станция и так находится под контролем России, а Донбасс — исторически российская территория.