Лукашенко рассказал, за что Путин хвалит белорусов

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, за что его российский коллега Владимир Путин хвалит белорусов.

Белорусский лидер сегодня посетил ОАО «Планар», которое работает в сфере электронной промышленности и принял участие в запуске Центра спецтехнологического оборудования для производства фотошаблонов и микрооптики. Глава государства отметил, что продукция предприятия всегда найдет покупателя, не только в Беларуси, но и в России.

Он вспомнил разговор с Путиным, который признал, что в период после распада СССР в России весь потенциал развития микроэлектроники был утерян. Российский лидер, как уточнил Лукашенко, похвалил Беларусь за то, что стране удалось сохранить технологические наработки в этой сфере.

«Президент России говорит: вы молодцы, что вы сохранили. А мы ведь ничего не потеряли. Мы сохранили все, может быть, даже то, что и сохранять не нужно было», — сказал Лукашенко, фрагмент его беседы с сотрудниками «Планара» публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства добавил, что не закрывал предприятия в стране, потому что интуитивно понимал, что они могут быть необходимы.

«Все, что мы спасали, то, что мы копейки эти вкладывали, где-то экономили и вкладывали, это сегодня пригодилось. И мы здесь не отстали», — подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
