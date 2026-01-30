Ульянов: Россия не создает ядерных рисков на Украине

«Хотим подчеркнуть, что наша страна не наносила и не наносит удары по украинским АЭС и не создает целенаправленных ядерных рисков. Удары по объектам украинской энергетики направлены прежде всего против военно-промышленного комплекса Украины», — сказал он на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).