Ричмонд
-9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов: Россия не создает ядерных рисков на Украине

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Россия не наносит ударов по украинским АЭС и не создает целенаправленных ядерных рисков на Украине. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Источник: AP 2024

«Хотим подчеркнуть, что наша страна не наносила и не наносит удары по украинским АЭС и не создает целенаправленных ядерных рисков. Удары по объектам украинской энергетики направлены прежде всего против военно-промышленного комплекса Украины», — сказал он на внеочередной сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше