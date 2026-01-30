В Гренландии опровергли слова Трампа о рамочном соглашении

Трамп 21 января заявил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.
«Нет никакого рамочного соглашения. Сначала нам нужно начать диалог — между Королевством Дания с одной стороны и правительством США с другой… На данный момент мы не слышали ничего конкретного о том, какие темы американцы хотят обсудить», — заявила Натаниэльсен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Гренландия ждет начала прямого диалога с США, однако у нее есть свои «красные линии» в вопросе суверенитета, сказала министр. Натаниэльсен высмеяла возможность перехода Гренландии к США при выплате по 100 тысяч долларов на каждого жителя острова.
«На данный момент я не наблюдаю никаких крупных американских инвестиций», — сказала министр, добавив, что в Нууке, столице Гренландии, заинтересованы в развитии инвестиционных отношений с США.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.