Адвокат: возможно, выборы в Народное собрание Гагаузии заблокировали умышленно

В связи с этой ситуацией адвокат задал вопросы, на которые никто не дает ответ: почему Госканцелярия подала иск не в тот суд? Почему Апелпалата Юга сразу не отказалась от рассмотрения дела? Почему юристы НСГ не потребовали передачи дела по подсудности? Почему Высшая судебная палата проигнорировала нарушение компетенции?