Адвокат: возможно, выборы в Народное собрание Гагаузии заблокировали умышленно

Он указал на то, что 20 января Высшая судебная палата Молдовы отменила решение Апелляционной палаты Юга и приостановила постановление НСГ о назначении некоторых членов региональной ЦИК, после чего комиссия стала нефункциональной и выборы фактически были заблокированы.
После этого 22 января НСГ констатирует невозможность проведения выборов и отменяет ранее назначенную дату выборов. Но 27 января Апелляционная палата Юга заявляет, что некомпетентна в рассмотрении полученного от ВСП дела и передает его в суд Комрата.
В связи с этой ситуацией адвокат задал вопросы, на которые никто не дает ответ: почему Госканцелярия подала иск не в тот суд? Почему Апелпалата Юга сразу не отказалась от рассмотрения дела? Почему юристы НСГ не потребовали передачи дела по подсудности? Почему Высшая судебная палата проигнорировала нарушение компетенции?
«Эти “ошибки” при определении компетенции дела носили случайный или умышленный характер? Череда юридических ошибок привела к отмене выборов. Так выборы в НСГ были заблокированы умышленно или нет? Все описанное выше произошло случайно?» — задался вопросами юрист.
Он также заявил, что ждет реакции НСГ на указанные вопросы и юридической оценки всей цепочки судебных решений.