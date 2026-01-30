Дмитриев призвал Украину и Европу поддержать мирный план Трампа

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.