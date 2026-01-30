Ричмонд
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт

Минобороны расширило список заболеваний, при которых ограниченно годные к военной службе лица не смогут заключить контракт при мобилизации, в военное время и период военного положения.

Источник: РИА "Новости"

Приказ подписал министр Андрей Белоусов, документ размещен на портале публикования правовых актов.

Перечень увеличен с 26 до 35 позиций. В него внесены:

  • сахарный диабет (в целом, а не только I типа, как было указано ранее);
  • болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций;
  • последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, в том числе осложненные переломы длинных костей с умеренным нарушением функции конечности.

Также расширен перечень заболеваний глаз, добавлены стойкое понижение слуха, заболевания челюстей и зубов, деформации и дефекты кисти и пальцев, деформации стопы, наличие инородного тела в полости черепа и (или) головном мозге.

Проект приказа был опубликован в конце сентября 2025 года. Предыдущий перечень был утвержден в сентябре 2023 года, теперь он утратил силу.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Спустя месяц власти объявили о завершении набора. Указ об окончании мобилизации президент России Владимир Путин не подписывал. В Кремле заявили, что необходимости в этом нет.

Материал дополняется.

