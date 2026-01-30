Туск обвинил Дуду и Навроцкого в лоббировании интересов США, а не Польши

«Господа президенты, ваша роль заключается не в лоббировании интересов других стран, даже наших ближайших союзников, а в защите достоинства нации и интересов польского государства», — написал Дональд Туск в социальной сети Х, обращаясь к Дуде и Навроцкому.
Глава польского правительства так прокомментировал заявление Дуды в интервью на радиостанции RMF. Бывший президент cказал, что не видит ничего предосудительного в недавнем спорном заявлении президента США Дональда Трампа о том, что солдаты НАТО в Афганистане держались подальше от линии фронта. Дуда считает, что главе Белого дома не за что извиняться.
Навроцкий, в свою очередь, воздержался от прямой критики Трампа, опубликовав в социальных сетях сдержанный комментарий о том, что в Афганистане погибли 44 поляка.
Большинство же польских политиков и общественных деятелей восприняли заявление Трампа критически. Семьи ветеранов в открытом письме, отправленном в Белый дом, потребовали извинений.
В недавнем интервью Fox News Трамп в очередной раз раскритиковал Североатлантический альянс. Говоря о союзниках США по НАТО, он сказал, что задается вопросом, «будут ли они рядом», если США огда-нибудь будут в них нуждаться. Он выразил мнение, что США никогда не нуждались в союзниках и ни о чем их не просили, а в Афганистане союзные силы оставались «немного позади, подальше от линии фронта».