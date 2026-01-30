Ричмонд
Попытка надавить на Россию через МАГАТЭ провалилась, заявил Ульянов

ВЕНА, 30 янв — РИА Новости. Попытка надавить на Россию через созыв Совета управляющих МАГАТЭ в пятницу провалилась, заявил журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«У американцев есть выражение nobody is perfect — никто не идеален. Для нас это, конечно, показатель того, что западные страны, составляющие в совете арифметическое большинство, слишком политически ангажированы, пытаются зарабатывать пропагандистские очки там, где лучше этого не делать. Но что, из-за этого отказываться от работы МАГАТЭ, которая была создана в том числе СССР? Нет, конечно. Это жизнь. Разные точки зрения, разные подходы. Я бы это все не драматизировал. Самое главное, что очередная попытка на нас надавить провалилась», — сказал он.

В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ провел внеочередное заседание по Украине, созванное по инициативе управляющего от Нидерландов. Постпред РФ пояснил, что созыв внеочередной сессии МАГАТЭ не имел объективных оснований и был продиктован политическими мотивами.

