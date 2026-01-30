Самолеты Британии и США пролетели над Черным морем

В пятницу разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon совершили пролет над акваторией Черного моря в непосредственной близости от берегов Крыма и Краснодарского края.
Данные сервиса Flightradar24 указывают, что после 15:30 по московскому времени оба воздушных судна одновременно находились в районе южнее полуострова Крым, где они оставались более часа.
После этого американский самолет изменил курс и направился обратно к итальянскому острову Сицилия, откуда выполнялся его первоначальный вылет, тогда как британский борт взял курс на Великобританию.
Ранее американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon также был замечен недалеко от Мурманска.