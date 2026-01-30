Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолеты Британии и США пролетели над Черным морем

Самолет-разведчик ВВС Великобритании и патрульный самолет ВВС США совершили пролет в близости от берегов Крыма и Краснодарского края.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и патрульный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon совершили пролет над акваторией Черного моря в непосредственной близости от берегов Крыма и Краснодарского края.

Данные сервиса Flightradar24 указывают, что после 15:30 по московскому времени оба воздушных судна одновременно находились в районе южнее полуострова Крым, где они оставались более часа.

После этого американский самолет изменил курс и направился обратно к итальянскому острову Сицилия, откуда выполнялся его первоначальный вылет, тогда как британский борт взял курс на Великобританию.

Ранее американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon также был замечен недалеко от Мурманска.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше