Эксперт Васильев рассказал о возможных шагах США в отношении Кубы

Эксперт Владимир Васильев допустил, что Вашингтон может ввести санкции против стран, торгующих с Кубой.

Источник: Аргументы и факты

Указ президента США Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения из-за Кубы свидетельствует о полной экономической блокаде острова. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Эксперт пояснил, что против всех стран, торгующих с Кубой, будут введены санкции. Это бессрочная мера, направленная на экономическое удушение и смену режима. Целью Вашингтона является дестабилизация обстановки на острове для провоцирования массовых беспорядков.

Васильев отметил, что США хорошо осведомлены об уязвимых местах кубинской экономики, особенно в энергетике. Ситуация может резко ухудшиться в течение ближайших недель или месяцев.

Такой подход политолог назвал классической «Стратегией анаконды». В случае успеха за экономическим давлением может последовать военное вмешательство. Пока речь идет о введении пошлин для стран, пытающихся торговать с Кубой, однако не исключены и силовые меры против судов.

Эксперт также допустил, что США могут начать закрытые переговоры с кубинским руководством о «почетном урегулировании», чтобы местные власти покинули остров. По его мнению, Куба, лишившись поддержки Венесуэлы, оказалась в сложной ситуации. Развязка по этой ситуации может наступить в ближайшее время.

Ранее Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за якобы угроз со стороны Кубы.

