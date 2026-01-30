Эксперт Васильев рассказал о возможных шагах США в отношении Кубы

Эксперт также допустил, что США могут начать закрытые переговоры с кубинским руководством о «почетном урегулировании», чтобы местные власти покинули остров. По его мнению, Куба, лишившись поддержки Венесуэлы, оказалась в сложной ситуации. Развязка по этой ситуации может наступить в ближайшее время.