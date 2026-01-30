Ричмонд
Bloomberg раскрыл новый возможный план ЕС по санкциям против России

ЕС изучает возможность заменить потолок цен на полный запрет на предоставление услуг, связанных с перевозкой нефти. Также в 20-й пакет мер могут войти новые санкции против российских банков и нефтяных компаний, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

ЕС рассматривает возможность замены потолка цен на российскую нефть запретом на предоставление услуг, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По словам собеседников Bloomberg, если этот шаг будет поддержан всеми государствами — членами ЕС, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на этот товар. О том, что Европейский союз обсуждал идею о замене потолка цен полным запретом на предоставление услуг по перевозке российской нефти морским путем с «Большой семеркой» (G7), еще в декабре сообщал Reuters.

Государства — члены ЕС уже проинформированы о потенциальном содержании обсуждаемого 20-го пакета санкций. Как пишет Bloomberg, ЕС планирует утвердить его к концу февраля.

Для принятия санкций нужна поддержка всех стран союза. Тем не менее, по словам источников Bloomberg, некоторые государства уже заявили о своем несогласии заменять потолок цен на ограничения в предоставлении услуг.

Как утверждают источники, кроме указанной меры, ЕС предложит ввести дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний. Также будут предложены рестрикции против криптовалютных сервисов и финансовых организаций из третьих стран, которые ЕС подозревает в оказании помощи с обхождением санкций. Кроме того, санкции будут распространены на новые суда, которые Брюссель относит к так называемому теневому флоту.

По словам собеседников Bloomberg, ЕС также рассматривает возможность впервые применить инструмент противодействия обходу санкций, а именно — запретить экспорт в Киргизию станков и определенного радиооборудования.

Предложенный пакет мер предусматривает новые торговые ограничения в отношении большего числа компаний и товаров двойного назначения. Также он включает новые санкции в отношении импорта российских металлов, сообщили источники.

Западные государства приняли решение установить предельную цену на российскую сырую нефть из-за продолжающихся военных действий на Украине. В феврале 2023 года начали действовать ограничения на нефтепродукты: $100 за баррель на дизтопливо (так как оно продается с наценкой по сравнению с сырой нефтью) и $45 за баррель на мазут, продающийся с дисконтом. С 1 февраля 2026-го потолок цен снизится до $44,1 за баррель российской нефти.

Россия ввела ответные меры и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов по контрактам, условия которых следуют потолку нефтяных цен. Запрет неоднократно продлевали, в последний раз — до 30 июня 2026 года. Москва считает санкции западных стран незаконными.

