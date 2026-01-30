Bloomberg раскрыл новый возможный план ЕС по санкциям против России

По словам собеседников Bloomberg, если этот шаг будет поддержан всеми государствами — членами ЕС, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти, независимо от цены на этот товар. О том, что Европейский союз обсуждал идею о замене потолка цен полным запретом на предоставление услуг по перевозке российской нефти морским путем с «Большой семеркой» (G7), еще в декабре сообщал Reuters.