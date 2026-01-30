Ричмонд
Молдавия готова провести переговоры с Приднестровьем

КИШИНЕВ, 30 января. /ТАСС/. Молдавия готова провести переговоры в формате «один плюс один» с Приднестровьем, их время и место обсуждаются. Об этом заявил журналистам вице-премьер Молдавии, главный переговорщик Кишинева Валерий Киверь.

Источник: Reuters

«В настоящее время обсуждается место и дата проведения встречи», — сказал он, опровергнув при этом заявления главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, что Кишинев уклоняется от переговоров, которые ранее планировались в миссии ОБСЕ в Бендерах.

«Это совершенно не так. Мы ответили на предложение ОБСЕ, 23 января направили письмо миссии ОБСЕ и в Тирасполь, заявив о готовности проведения встречи в формате “один плюс один”, после согласования даты и места встречи. В прошлом году была только одна встреча в этом формате. Согласен, что это мало. Нужно встречаться чаще», — сказал Киверь. Он напомнил, что, согласно регламенту проведения, раунды переговоров проводятся поочередно — в Кишиневе и Тирасполе, однако делегация Приднестровья отказывается приезжать на территорию Молдавии, и по этой причине три прежние встречи прошли в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе или Бендерах. При этом он признал, что с момента назначения на пост осенью прошлого года еще ни разу не разговаривал с Игнатьевым, в том числе и по телефону.

Киверь вновь подтвердил позицию Кишинева о невозможности ведения переговоров в формате «пять плюс два» (Молдавия Приднестровье, ОБСЕ, Россия Украина и наблюдатели от США И ЕС).

На этой неделе Игнатьев заявил, что власти Молдавии блокируют переговоры по приднестровскому урегулированию. Он напомнил, что встречи делегаций экспертов Кишинева и Тирасполя с 2023 года проводились в офисе миссии ОБСЕ в городе Бендеры в связи с тем, что приднестровские чиновники опасаются приезжать в Молдавию после принятия молдавским парламентом закона об уголовной ответственности за сепаратизм и отказе Кишинева от системы гарантий для приднестровских участников — членов переговорной команды.

