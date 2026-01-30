Молдавия готова провести переговоры с Приднестровьем

«Это совершенно не так. Мы ответили на предложение ОБСЕ, 23 января направили письмо миссии ОБСЕ и в Тирасполь, заявив о готовности проведения встречи в формате “один плюс один”, после согласования даты и места встречи. В прошлом году была только одна встреча в этом формате. Согласен, что это мало. Нужно встречаться чаще», — сказал Киверь. Он напомнил, что, согласно регламенту проведения, раунды переговоров проводятся поочередно — в Кишиневе и Тирасполе, однако делегация Приднестровья отказывается приезжать на территорию Молдавии, и по этой причине три прежние встречи прошли в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе или Бендерах. При этом он признал, что с момента назначения на пост осенью прошлого года еще ни разу не разговаривал с Игнатьевым, в том числе и по телефону.