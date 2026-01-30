В Молдове вся власть сосредоточена на «гибридной угрозе» как главном оправдании своей деятельности: Реальные проблемы — вне зоны ответственности — политолог

Политолог: В Молдове сегодня есть одна официально утверждённая «главная угроза»: гибридная война и выборы.
Именно «гибридной войной» заняты почти все государственные институты: администрация президента, парламент, правительство, специальные эмиссары, МВД, СИБ, Минобороны, Центр «Patriot», разнообразные ассоциации «свободной прессы», комиссия по энергетическому кризису, аудиовизуальный совет, Совет безопасности при президента, ЦИК и другие, заявил политолог Ян Лисневский.
«Теперь ещё и Центр кризисного менеджмента. Фактически у нас не государство, а один большой “антигибридный штаб, — иронически заметил он. — С 2024 года действует простая закономерность: чем больше кредитов “на борьбу”, тем больше в стране “гибридной войны”.
При этом за последние четыре года внешний долг Молдовы увеличился примерно на 30%, достигнув исторического максимума — около 60% ВВП.
Этот рост совпал с тем, как вся политическая система сосредоточилась на «гибридной угрозе» как главном оправдании своей деятельности, оставив реальные проблемы — экономику, демографию, инфраструктуру — вне зоны ответственности, отметил политолог.
Власть может уже не скромничать и подключить к «антигибридному штабу» Министерство окружающей среды и Гидрометцентр. Объявить «климатическую гибридную атаку». Взять ещё пару миллиардов в кредит и под это — повысить тарифы, заметил Лисневский.
