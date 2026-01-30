Ричмонд
Судовладельцам рекомендовали избегать плавания у берегов Ирана

Греция предупредила своих судовладельцев об опасности плавания вблизи иранского побережья из-за нарастающего напряжения в регионе, сообщает Bloomberg.

Источник: Reuters

Греческое министерство судоходства разослало рекомендации, которые предписывают проходить Ормузский пролив ближе к ОАЭ и Оману.

Последние санкции Евросоюза в отношении Ирана могут обострить обстановку вокруг Ормузского и Персидского проливов, а также южных частей Красного моря, пояснили в рекомендациях.

В Иране ранее объявили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) 1 и 2 февраля проведет учения с боевыми стрельбами в Ормузском проливе.

Рекомендации были направлены в Греческую палату судоходства, Союз греческих судовладельцев и Ассоциацию греческих владельцев каботажных судов, подтвердил представитель министерства судоходства изданию Bloomberg.

Ормузский пролив — одно из ключевых «узких мест» мировой экономики, прежде всего из‑за нефти и газа. Через него проходит единственный морской выход из Персидского залива в Индийский океан. В 2024 году через пролив шло около 20 млн барр. нефти и нефтепродуктов в сутки — это примерно 20% мирового потребления и более четверти всей морской торговли нефтью. Около одной пятой мирового рынка СПГ тоже проходит через Ормуз, в основном это экспорт Катара и ОАЭ.

29 января Европейский союз одобрил новые санкции против Ирана. Меры направлены против отдельных лиц и организаций, причастных к подавлению протестов в стране. В санкционный список вошли 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также шесть юридических лиц.

Волна масштабных протестов в Иране началась в декабре 2025 года из-за недовольства экономической ситуаций в стране. По данным властей, в ходе беспорядков, погибло более 3 тыс. человек. Журнал Time со ссылкой на двух чиновников Минздрава сообщал о 30 тыс. жертв.

