NYT рассказала о фатальной ошибке ВСУ, которая открыла путь ВС РФ под Запорожьем

Российские войска в ходе специальной военной операции взяли под контроль 440 квадратных километров территории в Запорожской и Днепропетровской областях за последние два месяца 2025 года. Такие данные, как сообщает The New York Times, привёл военный аналитик Паси Паройнен.

Источник: Life.ru

Эксперт указал, что масштаб продвижения на этом направлении на 20% превышает успехи в Донбассе за аналогичный период. Он связывает это с ошибкой Генштаба Вооружённых сил Украины, который, по его мнению, оставил данные области без должного прикрытия, сконцентрировав основные силы в Донбассе. Аналитик пояснил, что украинская сторона не располагает достаточными ресурсами для плотной обороны по всему фронту.

Паройнен также уточнил, что протяжённость линии наступления российских подразделений превышает 1100 километров, что привело к образованию прорывов в обороне противника. Схожую оценку ситуации, как отмечается, разделяют и некоторые украинские офицеры, характеризующие положение как крайне тяжёлое.

Ранее сообщалось, что отсутствие должной подготовки обороны и слабое оснащение беспилотниками могут привести к тяжёлым потерям в определённых подразделениях ВСУ. В ближайшее время негативные последствия проявятся там, где формирования, отвечающие за применение дронов, не получают их в достаточном количестве, а также не имеют необходимого оборудования.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

