Эксперт указал, что масштаб продвижения на этом направлении на 20% превышает успехи в Донбассе за аналогичный период. Он связывает это с ошибкой Генштаба Вооружённых сил Украины, который, по его мнению, оставил данные области без должного прикрытия, сконцентрировав основные силы в Донбассе. Аналитик пояснил, что украинская сторона не располагает достаточными ресурсами для плотной обороны по всему фронту.