Ранее визит иранского чиновника не анонсировался. Владимир Путин 16 января обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в исламской республике. Оба лидера указали на необходимость деэскалации напряженности в Иране

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что стороны подошли «очень близко к сделке» по преодолению конфликта на Украине.

«Однако я считаю, что мы подходим очень близко к достижению урегулирования», — сказал он, комментируя по просьбе журналистов ситуацию вокруг Украины в ходе подписания в Белом доме ряда новых указов. При этом Трамп подчеркнул, что, по его мнению, у запланированных дальнейших переговоров между Россией и Украиной есть шанс даже в случае, если представители США не будут участвовать в таких встречах.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Армия Израиля заявила, что начала новую волну ударов по югу Ливана
Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана
Трамп: США перебрасывают к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле
