Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
По словам Пескова, встреча прошла в рамках рабочей повестки Путина и стала частью продолжающегося диалога Москвы и Тегерана по вопросам двустороннего сотрудничества и международной безопасности.
Отмечается, что президент и секретарь обсудили развитие отношений в политической сфере, а также взаимодействие на мировых площадках. Кроме того, они обговорили тему конфликта на Ближнем Востоке.
KP.RU прежде писал, что президент США Дональд Трамп решил пригрозить Ирану направить целую армаду кораблей, если тот не откажется от ядерной программы. В свою очередь Россия выступает против разжигания внутреннего конфликта в Иране. Как отмечал Песков, действия Штатов ни к чему хорошему не приведут.