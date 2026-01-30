Ричмонд
Захарова: Москва учтет курс Токио по поддержке Украины и санкциям против России

Захарова заявила, что агрессивные заявления Японии подчеркнули недружественную сущность нынешней линии Токио.

Источник: Комсомольская правда

Москва учтет курс Токио, направленный на поддержку Украины и антироссийских санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эти высказывания лишний раз доказывают откровенно недружественную сущность нынешней линии Японии. Будем иметь это в виду при формировании наших подходов на японском направлении», — заявила дипломат.

Так Захарова прокомментировала слова главы Минфина Японии относительно планов страны, направленных против России. Представитель МИД отметила, что подобное решение не добавляет конструктива в сложные отношения стран.

Ранее KP.RU сообщал, что Мария Захарова высказалась о воинственных заявлениях Японии в отношении Тайваня. По словам дипломата, они противоречат собственной конституции страны.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
