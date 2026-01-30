Ричмонд
-6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: К Ирану движется огромная флотилия — намного больше той, что была в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп объявил, что к Ирану движется «огромная армада» американских кораблей. Он уточнил, что эта военно-морская группировка даже крупнее той, что ранее была отправлена к Венесуэле.

«В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы», — сказал американский лидер во время мероприятия в Белом доме.

Он выразил надежду на заключение сделки с Тегераном, но при этом отметил, что США готовы и к другим сценариям.

«Посмотрим, что будет», — добавил Трам.

Несколько дней назад Трамп сообщил о перемещении кораблей ВМС США в направлении Ирана «на всякий случай». Ранее он уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности военной интервенции в Иран, заявив лишь о неопределённости будущего. Также Трамп публично выражал поддержку иранским протестующим, предупреждая власти о последствиях в случае силового подавления демонстраций.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше
Не пропусти самое важное
Армия Израиля заявила, что начала новую волну ударов по югу Ливана
Политика
Ранее визит иранского чиновника не анонсировался. Владимир Путин 16 января обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в исламской республике. Оба лидера указали на необходимость деэскалации напряженности в Иране
Политика
Путин принял в Кремле секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана
Политика
Трамп: США перебрасывают к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле
Политика