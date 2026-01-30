Трамп: К Ирану движется огромная флотилия — намного больше той, что была в Венесуэле

«В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы», — сказал американский лидер во время мероприятия в Белом доме.
Он выразил надежду на заключение сделки с Тегераном, но при этом отметил, что США готовы и к другим сценариям.
«Посмотрим, что будет», — добавил Трам.
Несколько дней назад Трамп сообщил о перемещении кораблей ВМС США в направлении Ирана «на всякий случай». Ранее он уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности военной интервенции в Иран, заявив лишь о неопределённости будущего. Также Трамп публично выражал поддержку иранским протестующим, предупреждая власти о последствиях в случае силового подавления демонстраций.
