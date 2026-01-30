Армия Израиля заявила, что начала новую волну ударов по югу Ливана

Согласно ее заявлению, их целью являются объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболлах».
По версии израильской стороны, это делается «в ответ на повторяющиеся нарушения договоренностей о прекращении огня» со стороны «Хезболлах».
Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше