Армия Израиля заявила, что начала новую волну ударов по югу Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Израильские военные приступили к нанесению новой серии ударов по Южному Ливану. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Источник: Reuters

Согласно ее заявлению, их целью являются объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболлах».

По версии израильской стороны, это делается «в ответ на повторяющиеся нарушения договоренностей о прекращении огня» со стороны «Хезболлах».

«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
