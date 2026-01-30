Дмитриев призвал Киев и Европу прекратить обвинять друг друга

Он отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что Киев не получил ракеты для систем ПВО по вине европейских стран. По мнению Дмитриева, подобные взаимные обвинения лишь усугубляют ситуацию и не приближают к урегулированию конфликта.