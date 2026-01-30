Ричмонд
Дмитриев призвал Киев и Европу прекратить обвинять друг друга

Украине и её европейским партнёрам стоит сосредоточиться на поддержке мирного плана президента США Дональда Трампа, а не перекладывать ответственность друг на друга. Об этом написал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Он отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что Киев не получил ракеты для систем ПВО по вине европейских стран. По мнению Дмитриева, подобные взаимные обвинения лишь усугубляют ситуацию и не приближают к урегулированию конфликта.

«Украине и Европе необходимо всецело поддержать мирный план Трампа, вместо того чтобы обвинять друг друга», — написал Дмитриев.

Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия отказалась давать Украине какие-либо гарантии по поводу вступления в ЕС. Дискуссия о вступлении Украины продолжается, однако её результат до сих пор остаётся непредсказуемым.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

