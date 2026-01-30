Дмитриев призвал Киев и Европу прекратить обвинять друг друга

Он отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что Киев не получил ракеты для систем ПВО по вине европейских стран. По мнению Дмитриева, подобные взаимные обвинения лишь усугубляют ситуацию и не приближают к урегулированию конфликта.
«Украине и Европе необходимо всецело поддержать мирный план Трампа, вместо того чтобы обвинять друг друга», — написал Дмитриев.
Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия отказалась давать Украине какие-либо гарантии по поводу вступления в ЕС. Дискуссия о вступлении Украины продолжается, однако её результат до сих пор остаётся непредсказуемым.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.