Путин перенёс заседание Совбеза ради важного гостя из Ирана

Президент России Владимир Путин провёл встречу в Кремле с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. О состоявшейся беседе, которая ранее не анонсировалась, сообщил журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Предыдущая личная встреча российского лидера с Али Лариджани состоялась в октябре прошлого года. Тематика обсуждения на данный момент официально не раскрывается.

«По моей информации, традиционное пятничное заседание Совбеза перенесли из-за визита иностранного гостя. Путин встретился в Кремле с секретарём безопасности Ирана. Ранее эта встреча не анонсировалась. А вчера вечером ведь многие каналы следили за полётом самолёта из Тегерана в Москву. Предполагали, что иранский президент бежит. Ошиблись вы, господа», — написал Юнашев.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что к Ирану движется «огромная армада» американских кораблей. Он уточнил, что эта военно-морская группировка даже крупнее той, что ранее была отправлена к Венесуэле.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Ранее визит иранского чиновника не анонсировался. Владимир Путин 16 января обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в исламской республике. Оба лидера указали на необходимость деэскалации напряженности в Иране
Политика