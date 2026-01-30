Путин перенёс заседание Совбеза ради важного гостя из Ирана

Предыдущая личная встреча российского лидера с Али Лариджани состоялась в октябре прошлого года. Тематика обсуждения на данный момент официально не раскрывается.
«По моей информации, традиционное пятничное заседание Совбеза перенесли из-за визита иностранного гостя. Путин встретился в Кремле с секретарём безопасности Ирана. Ранее эта встреча не анонсировалась. А вчера вечером ведь многие каналы следили за полётом самолёта из Тегерана в Москву. Предполагали, что иранский президент бежит. Ошиблись вы, господа», — написал Юнашев.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что к Ирану движется «огромная армада» американских кораблей. Он уточнил, что эта военно-морская группировка даже крупнее той, что ранее была отправлена к Венесуэле.
