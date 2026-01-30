Трамп: Переговоры России и Украины могут обойтись без Уиткоффа и Кушнера

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Россией и Украиной могут вестись без участия его зятя Джареда Кушнера и специального представителя Стива Уиткоффа. По его мнению, участие представителей США уже не нужно, и делегации справятся сами.
Трамп подтвердил это во время встречи в Белом доме, когда журналисты задали ему соответствующий вопрос. Президент США был немногословен на этот счет, и лишь ответил короткое «Да».
Напомним, что Трамп также заявил, что Россия и Украина «подошли очень близко к сделке» на переговорах в Абу-Даби. По его мнению, это означает, что у нынешних встреч есть реальный шанс добиться успеха и закончить конфликт.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД России пока выдерживает паузу с комментариями на тему переговоров с украинской стороной в Абу-Даби.