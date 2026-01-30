Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани

16 января Владимир Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Во время их беседы политик рассказал о предпринимаемых руководством усилиях по нормализации обстановки в стране. Кроме того, лидеры государств подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-иранского партнерства и практическую реализацию экономических проектов в различных направлениях.