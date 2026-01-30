Ричмонд
Путин встретился с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 января, принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани, который в текущий момент находится в России с визитом.

— Глава государства принял в Кремле секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани, который находится в России с визитом, — передает сайт Кремля.

В ночь с 29 на 30 января в столичный аэропорт Внуково приземлился правительственный самолет Ирана на фоне нарастания сообщений о возможных точечных ударах США по целям в стране.

16 января Владимир Путин поговорил по телефону с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Во время их беседы политик рассказал о предпринимаемых руководством усилиях по нормализации обстановки в стране. Кроме того, лидеры государств подтвердили обоюдный настрой на укрепление российско-иранского партнерства и практическую реализацию экономических проектов в различных направлениях.

В этот же день Путин созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время беседы политик обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Иране.

