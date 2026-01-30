Кадыров сообщил о плодотворной встрече с сенатором Керимовым в Москве

«Провёл плодотворную встречу с братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Ранее Кадыров «врагам на зло» проехал по Грозному за рулём авто и опроверг слухи о своей болезни. Глава Чечени также назвал фейком домыслы об «отказавших у него почках». Он отметил, что несмотря на его появления на телевидении и в соцсетях, продолжают распространяться сообщения о его тяжёлом состоянии, и выразил удивление, что люди доверяют «проплаченной информации».
