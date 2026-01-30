Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров сообщил о плодотворной встрече с сенатором Керимовым в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о встрече с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым в Москве. По его слова, переговоры прошли «плодотворно», а отношения между народами Чечни и Дагестана он назвал братскими.

Источник: Life.ru

«Провёл плодотворную встречу с братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Ранее Кадыров «врагам на зло» проехал по Грозному за рулём авто и опроверг слухи о своей болезни. Глава Чечени также назвал фейком домыслы об «отказавших у него почках». Он отметил, что несмотря на его появления на телевидении и в соцсетях, продолжают распространяться сообщения о его тяжёлом состоянии, и выразил удивление, что люди доверяют «проплаченной информации».

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше