«Больше, чем в Венесуэле»: Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о перебросе американских военных кораблей к Ирану. Во время мероприятия в Белом доме глава страны сообщил, что к иранским берегам направляется крупная армада, превышающая контингент, который был у Венесуэлы.
«В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы», — заявил Трамп журналистам.
По словам американского лидера, США рассчитывают на заключение сделки с Ираном. Однако, в случае отказа Тегерана от условий Вашингтона, страна готова и к иному развитию событий. Вероятно, они будут включать применение силы.
Ранее KP.RU сообщал, что США провели контакты с руководством Ирана по вопросам ядерной сделки. Как заявил Трамп, американская сторона готова их продолжать. Однако президент США и его администрация также предостерегли Иран от повтора судьбы Венесуэлы.