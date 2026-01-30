Ричмонд
«Больше, чем в Венесуэле»: Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана

Трамп заявил о перебросе к Ирану крупной армады кораблей США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о перебросе американских военных кораблей к Ирану. Во время мероприятия в Белом доме глава страны сообщил, что к иранским берегам направляется крупная армада, превышающая контингент, который был у Венесуэлы.

«В сторону Ирана направляется крупная армада, флотилия, называйте как хотите, даже больше, чем та, что у нас была у Венесуэлы», — заявил Трамп журналистам.

По словам американского лидера, США рассчитывают на заключение сделки с Ираном. Однако, в случае отказа Тегерана от условий Вашингтона, страна готова и к иному развитию событий. Вероятно, они будут включать применение силы.

Ранее KP.RU сообщал, что США провели контакты с руководством Ирана по вопросам ядерной сделки. Как заявил Трамп, американская сторона готова их продолжать. Однако президент США и его администрация также предостерегли Иран от повтора судьбы Венесуэлы.

