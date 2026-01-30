Ричмонд
СМИ: Дмитриев встретится с членами администрации Трампа в Майами

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждает, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетит Майами в субботу и встретится с членами американской администрации.

Источник: © РИА Новости

«Дмитриев отправится в Майами в субботу для встреч с членами администрации президента США Дональда Трампа», — говорится в материале агентства.

