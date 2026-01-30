Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ Дмитриев снова летит в Майами: когда пройдет новая встреча с представителями США

Reuters: Дмитриев встретится с представителями Трампа в Майами 31 января.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев проведет встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно источнику, контакты спецпредставителя президента России с американской стороной пройдут 31 января в Майами. Ранее там же состоялись переговоры Дмитриева со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Ранее KP.RU сообщал, что Кирилл Дмитриев ожидает встречи с конгрессвумен США Анной Паулиной Луной.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше