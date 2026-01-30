Глава РФПИ Дмитриев снова летит в Майами: когда пройдет новая встреча с представителями США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев проведет встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно источнику, контакты спецпредставителя президента России с американской стороной пройдут 31 января в Майами. Ранее там же состоялись переговоры Дмитриева со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Ранее KP.RU сообщал, что Кирилл Дмитриев ожидает встречи с конгрессвумен США Анной Паулиной Луной.