Трамп заявил о близости сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке» и у предстоящих переговоров есть шанс на успех.
«Мы очень близки к сделке по Украине. Я считаю, что у этих переговоров есть реальные шансы», — заявил Трамп, комментируя подготовку к очередному раунду контактов.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что на ближайших переговорах по Украине будет обсуждаться большое количество нюансов, касающихся требований обеих сторон. По его словам, не стоит ожидать, что именно на встрече 1 февраля конфликт будет полностью урегулирован.
«Существует множество нюансов, которые нужно учесть. Если мы что-то упустим, дальше будет сложнее. Сейчас идут уточнения по позициям», — сказал Чепа, добавив, что стороны продолжат согласование деталей, не урегулированных на встрече в Абу-Даби 23−24 января.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выразила согласие воздержаться от нанесения ударов по территории Украины до 1 февраля.
«Для создания благоприятных условий для переговоров», — пояснил представитель Кремля.
Он также сообщил, что Дональд Трамп лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по украинской инфраструктуре до начала февраля.