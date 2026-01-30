Трамп заявил о близости сделки по Украине

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что на ближайших переговорах по Украине будет обсуждаться большое количество нюансов, касающихся требований обеих сторон. По его словам, не стоит ожидать, что именно на встрече 1 февраля конфликт будет полностью урегулирован.